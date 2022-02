OM, ASSE : un ex dirigeant des Verts débarque en bras droit de Longoria !

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Ancien dirigeant de l'ASSE (2010-15), proche de Christophe Galtier à l'époque, Stéphane Tessier (48 ans) devrait prochainement reprendre du service en Ligue 1. Egalement passé par Lorient et l'AS Monaco, ce pur Ligérien va prochainement intégrer l'organigramme de l'OM où Pablo Longoria lui réserve un poste sur mesure.

En effet, selon RMC Sport, le discret et compétent Tessier va devenir le Directeur Administratif et Financier (DAF) du club phocéen, épaulant ainsi le président olympien dans sa gestion des contrats et des gros sous.

