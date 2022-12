OM : aucune recrue au mercato hivernal ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Bien malin qui peut déjà dire à quoi ressemblera le mercato hivernal de l'OM ? Les dirigeants du club phocéen vont-ils en effet mettre la main au portefeuille afin de trouver un remplaçant à Amine Harit, blessé pour le reste de la saison ? Vont-ils tenter un coup, dont a le secret Pablo Longoria ?

Consultant pour le site footballclubdemarseille, l'ancien joueur olympien, Jean-Charles De Bono a déjà sa petite idée. Et la seule véritable recrue aura pour nom...Dimitri Payet !

"Payet a tellement été bon dans les matchs de préparation que l’OM va se dire : on fait confiance à Payet, on ne recrute personne. Vous verrez ! Faire venir un joueur offensif dans le rôle d’Harit, on sait que c’est très cher. Tous les joueurs offensifs sont les joueurs les plus chers. Maintenant, vu que je pense que l’on n’aura pas les moyens d’avoir un joueur de talent à un tarif réduit, la seule chose qu’il peut se passer, c’est de se faire prêter un joueur qui a du talent mais qui ne joue pas dans un autre club ou qui est en embrouille."