OM : Balerdi, de la Fuente, Mercato, l'essentiel de la conférence de presse

LONGORIA SUR KONRAD DE LA FUENTE

"Konrad a de l'expérience internationale avec l'équipe des USA. C'est un joueur d'avenir, un des plus prometteurs en Espagne. Nous sommes très contents de l’avoir. « C’est un joueur offensif, on a pensé a lui pour sa qualité de vitesse et de 1 vs 1 »(…) « Il vient de la réserve, mais c'est possible pour lui de jouer en équipe première. On le considère prêt. »

LONGORIA SUR LEONARDO BARLERDI

"On s'est fait une promesse avec Leo, il voulait refuser les offres. On considère que c'est un joueur de grand avenir. Je le remercie car il a tenu sa parole et nous a aidé dans les négociations avec Dortmund".

LEONARDO BALERDI SUR SON RETOUR A L’OM

« Je me sens ici vraiment comme à la maison, j'ai été très bien accueilli. Le projet existant est vraiment grandiose. J'ai eu un soutien très important de la part du président et de Sampaoli. Je voudrais remercier le président pour les efforts qu'il a réalisés pour que je reste ici à l’OM. Je pense que le projet ici est grandiose. Je suis ici pour aider l’équipe et le club.

« La concurrence c'est normal. Je suis un joueur qui accepte cela, et je soutiens mes collègues. Je suis ici pour gagner le poste que je mérite. Mon objectif est d'être titulaire au sein de cette équipe. Jouer à 3 ou 4 derrière dépend de la situation du match. Je pense que les choix de Sampaoli concernant le dispositif ne sont pas arrêtés ».

"L'objectif de cette saison c'est déjà de belle figure en Europa Leage. L'OM est le plus grand club de France. On veut également se qualifier en Ligue des Champions"

"Ca a été un changement pour moi (ndlr : l’arrivée de Sampaoli). Je me suis amélioré. Peut-être qu'avec Sampaoli mon image a changé. Mais j'avais aussi obtenu la confiance de Villas Boas. Il me connaissait, je le connaissais déjà"

"J'ai hâte de jouer devant les supporters, l'OM est le plus grand club de France. Ca m'a manqué la saison dernière.

LONGORIA SUR LE MERCATO FAIT ET A VENIR

"Nous sommes contents et satisfaits du mercato que nous sommes en train de faire. Je considère que c'est bon de faire de la régénération dans un effectif. On doit donner au coach le meilleur effectif possible en fonction de ses exigences. L'OM, c'est un défi pour moi surtout dans ce marché actuel. Nous sommes très contents. Ce n'est pas la première fois que je reconstruis un effectif, je l'ai fait à Valence et à la Juventus.

« C’est vrai que nous sommes en train de faire un effectif assez jeune. C’est aussi vrai qu’il est nécessaire d’avoir des joueurs âgés pour aider dans les moments de pression, surtout ici pour l’OM. Pour le moment, il faut recruter un latéral droit. On a parlé et discuté avec Lirola. Il a laissé une très bonne image, on serait content de l'avoir dans notre effectif. Il aime le club et la ville. Ce sont des questions de mercato que l'on doit respecter ».

KONRAD DE LA FUENTE SUR SON ARRIVEE A L’OM

« C’est une opportunité pour moi de venir ici, on a vu mon potentiel. L’OM est un grand club. Tout joueur a des objectifs personnels, je veux grandir plus et jouer pour l’équipe nationale lors de la CDM 2022. Pour ça, je dois faire une bonne saison. » « L'OM est un grand club avec une grande équipe. La Ligue 1 correspond à mon football »

"Je comprends le français car mon père est haïtien et à la maison on parlait parfois français. De plus beaucoup de joueurs et le coach parle espagnol ça participe à mon intégration."

"Je suis un joueur offensif, rapide qui aime jouer sur les cotés. «Je suis un joueur rapide, qui aime jouer sur les ailes et offrir des passes décisives.»

"Les supporters que nous avons ici c'est pour moi une motivation. Que ce soit pour moi et les supporters, on attend beaucoup sur ce début de saison »

Pablo Longoria sur les JO.

"C'était soit tous, soit personne. On a pris la décision de personne car les JO sont très proches du début de la Ligue 1. On a pris la décision de préparer notre effectif avec le respect de toutes les fédérations."