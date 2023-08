OM : Correa se dit prêt à jouer, Longoria fait une révélation sur son arrivée

Zapping But! Football Club OM : Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

Longoria le voulait depuis deux mois

"C'est une opération bouclée dans les derniers jours mais que l'on voulait avant de partir en stage en Allemagne. C'est un profil important pour la façon dont on veut jouer cette saison. Il a commencé à gauche, il a joué derrière l'attaquant. C'est un joueur de grande qualité technique, d'attaque, de contre-attaque. Il donne des solutions dans le jeu."

"Je me sens prêt à jouer"

Correa se dit prêt à jouer

"J'avais très envie de venir après avoir parlé avec Lucas (Ocampos) et Leo (Balerdi). Ils m'ont beaucoup parlé en bien de ce club, qu'on n'a pas besoin de présenter. Il y a également le projet, qui me permet de rester au haut niveau. Il y avait aussi la ferveur du public. C'est très stimulant pour tout joueur de venir ici. Je suis prêt physiquement. J'ai fait la préparation avec l'Inter, je me sens prêt à jouer. J'ai vraiment hâte de débuter, de connaître un peu mieux mes coéquipiers et de lutter pour des objectifs importants. Bien sûr que j'apprécie de jouer à gauche. J'aime bien aussi jouer deuxième attaquant. Mais à gauche, même si ça fait longtemps que je n'y ai pas joué, je suis prêt à y être aligné."

"La Ligue Europa est un beau défi pour ce groupe. On a un très bon effectif. On a les joueurs pour faire un beau parcours, même si ce sera forcément difficile, car le niveau est relevé. Je suis très motivé à l'idée de relever le challenge de l'OM. La saison dernière n'a pas été celle que j'espérais mais je pense d'abord au collectif et je vais me battre pour atteindre les objectifs. En Argentine, on a suivi des joueurs ayant évolué à Marseille, comme Enzo Francescoli. Mes parents m'ont beaucoup parlé de lui, de son expérience d'une année à l'OM. Ils m'ont montré des vidéos de lui."

#Correa : "J'avais très envie de venir ici. J'ai parlé avec Lucas (Ocampos) et Balerdi avant de venir. J'aime la ferveur du public ici, c'est stimulant de pouvoir jouer dans un tel environnement" #OM #ConfOM pic.twitter.com/DEZKHNL14D — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 28, 2023

Podcast Men's Up Life