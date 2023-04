OM : coup de tonnerre pour l’avenir de Tudor ?

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Pleinement focalisé sur le choc contre l’OL en clôture de la 32e journée de Ligue 1 (20h45), Igor Tudor ne pourra pas répondre aux rumeurs sur sin avenir. Et pourtant, la bombe lâchée par Pascal Olmeta agite la sphère phocéenne ce week-end.

« Les coachs ne feront que passer »

« Les coachs ne feront que passer. Personnellement, je ne sais même pas si Tudor va rester. Vous allez voir… Là de ce que j’ai entendu, ce n’est pas gagné », a révélé l’ancien gardien de l’OM dans des propos relayés par Cœur Marseillais.

Olmeta ne s’est pas arrêté en si bon chemin : « Si ce sont mes infos ? Marseille c’est à la fois grand, mais c’est aussi très très petit. Je ne sais pas s’il a envie de continuer et s’il n’a pas envie d’aller ailleurs. Et c’est pour ça que c’est Marseille. C’est comme ça depuis des années et des années, et ça ne changera pas. »

Mercato OM : Surprise ! Il annonce le départ de Tudor https://t.co/aunhdAWaLd — Coeur Marseillais (@coeurmarseille) April 22, 2023

