OM : coup de tonnerre, un entraîneur surprise en pole pour remplacer Tudor ?

Football Club OM : démission d'Igor Tudor : bonne ou mauvaise chose ?

Qui sera le remplaçant d’Igor Tudor sur le banc de l’OM ? Hier, quête d’un nouvel entraîneur s’est intensifiée avec une rencontre entre Pablo Longoria et Marcelo Gallardo à Istanbul pour le convaincre. Selon Sebastien Srur, journaliste à Radio Continental, la réunion aurait débouché sur un « feu vert pour son arrivée au club français » avec en prime la promesse de la prolongation d’« Alexis Sanchez à l’OM si la venue de l’Argentin est assumée. »

Fonseca, Gallardo et un coach surprise en lice

Le compte Twitter La Minute OM, bien informé sur les coulisses du club phocéen, confirme que Gallardo est toujours en lice pour le poste et écarte la piste menant à Fabio Grosso. En plus de l’Argentin, on apprend que deux autres coaches sont encore à l’étude : Paulo Fonseca (LOSC) et un troisième « nom surprise » dont l’identité reste encore inconnue à ce jour.