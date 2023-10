OM : double coup de tonnerre pour Zidane et la vente du club !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Le serpent de mer de la vente de l’OM a encore sifflé. La semaine dernière, des rumeurs ont laissé entendre que l’Arabie saoudite était intéressée par un rachat de du club phocéen et que le projet sportif à venir pourrait s’établir sous la houlette de Zinédine Zidane. D’après les informations du journaliste Bastien Borie, n’en serait rien !

« Mes sources en Arabie saoudite démentent les propos de ce journaliste, affirme le correspondant à Dubaï du média i24News. Il parlai d’une arrivée de Zidane et d’une enveloppe de 300 M€. On aurait aimé que ce journaliste identifie ses sources et étaye ses propos. Deux de mes sources ont démenti, dont l’une qui travaille au sein du PIF. Cela ne veut pas dire pour autant que l’Arabie saoudien ne s’intéresse pas au championnat de France, mais Frank McCourt n’est pas prêt à lâcher son affaire dans l’immédiat. »

Zidane rêve toujours des Bleus

Au sujet de Zidane, Borie est aussi limpide : « À terme, il est admis que ZIdane aimerait diriger l’équipe de France quand Didier Deschamps en sera parti, d’ici 3 à 4 ans. Entre temps, Riyad aimerait lui permettre d’entraîner un club en Arabie saoudite pour capitaliser sur lui et sa réputation. »

