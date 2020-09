OM – EXCLU Mercato : Reims ferme la porte à El Bilal Touré

Prêt à investir sur le recrutement d'un jeune buteur à développer du côté de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria râtisse le marché. Comme révélé il y a quelques jours, le nouveau « head of football » olympien s'intéresse de près au très jeune attaquant du Stade de Reims, El Bilal Touré (18 ans). Il paraît cependant très illusoire d'imaginer une ouverture pour l'Espoir malien sur le dernier mois de ce Mercato d'été.

Pas de départ avant l'été 2021 pour El Bilal Touré

En effet, du côté de Reims, les plans de l'intersaison sont déjà établis et il est hors de question d'octroyer de nouveaux bons de sortie. Encore plus pour un joueur arrivé l'hiver dernier et sous contrat jusqu'en juin 2024 en Champagne.

Face à cette rumeur qui commençait à prendre de l'ampleur, Jean-Pierre Caillot a tenu à porter un message très clair : « Il n'a pas de bon de sortie pour cette année et donc, pour être très clair, il portera le maillot rémois au moins toute cette saison », nous a confié le président champenois en fin d'après-midi. De tous les joueurs de l'effectif, seul Boulaye Dia peut encore partir si le club rémois s'y retrouve économiquement.