OM, FC Barcelone - Mercato : coup de théâtre dans le dossier Zaha !

Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

En effet, selon les informations de The Athletic, Wilfried Zaha devrait rester à Crystal Palace cet hiver. Le joueur de 30 ans, qui arrive en fin de contrat en juin prochain aves les Eagles, ne devrait décider qu’à la fin de la saison s’il paraphe un nouveau bail avec le club londonien ou s’il décide d'aller voir ailleurs. L'OM et le Barça vont devoir attendre l'été prochain s'ils veulent récupérer le natif d'Abidjan.

🔴 Arsenal appoint Hussein Isa - known as Tekkers Guru - to Arteta's staff

🔴 Ex-Hashtag United player to work as attacking phase coach

🦅 Zaha to stay at Crystal Palace

🇪🇸 Real Madrid's Hazard to discuss future

⚒ West Ham's En-Nesyri bid@David_Ornstein's Monday column ✍️