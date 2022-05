OM, FC Barcelone - Mercato : bonne nouvelle pour Marseille et le Barça dans le dossier Tagliafico

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Courtisé par l'Olympique de Marseille et le FC Barcelone lors du mercato hivernal, Nicolas Tagliafico est finalement resté à l'Ajax Amsterdam l'hiver dernier malgré ses envies d'ailleurs.

Mais bonne nouvelle pour les Olympiens et les Blaugrana, le latéral gauche argentin, qui aurait toujours des envies d'ailleurs, devrait quitter le club néerlandais lors du prochain mercato estival, selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano. Sous contrat jusqu'en 2023, Nicolas Tagliafico est estimé à 12 millions d'euros par le site Transfermarkt.

Despite public statements, Nicolás Tagliafico is expected to leave Ajax in June. He’s under contract until June 2023 but the plan’s still to change in the summer. 🇦🇷 #Ajax



Three foreing clubs have already asked about Tagliafico.