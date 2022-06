OM, FC Barcelone - Mercato : du bluff pour Pjanic, Luis Henrique dans l'attente

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le journaliste italien spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano a fait un point ce soir sur deux dossiers concernant l'Olympique de Marseille. Le premier est celui de Miralem Pjanic. Le milieu offensif de 32 ans, sous contrat à Barcelone mais prêté au Besiktas la saison passée, a été annoncé en contacts avec le club phocéen. Mais il semblerait qu'il privilégie un retour en Serie A, où il a brillé avec la Roma et la Juventus. Information confirmée par Romano, qui assure qu'il n'y a eu aucune discussion entre l'OM et le Barça au sujet de Pjanic.

Par ailleurs, on sait que Pablo Longoria et Javier Ribalta étaient à Turin ce mercredi pour négocier avec les dirigeants du Torino l'arrivée de Luis Henrique. L'ailier brésilien ne s'est pas imposé lors de ses deux premières saisons en France et Jorge Sampaoli ne compte pas sur lui pour celle à venir. Le Toro serait d'accord pour un prêt. Ce serait désormais au joueur, selon Romano, de donner son aval pour finaliser le transfert.

There are currently no talks between Olympique Marseille and Barcelona for Miralem Pjanić, despite rumours. He’s not a target for OM. ❌🇧🇦 #OM



OM board now working on Torino’s loan proposal for Luis Henrique, still waiting for player’s final decision.