OM, FC Barcelone – Mercato : le fantasme Coutinho douché net, Longoria en rigole

Alors que la rumeur d'une grosse arrivée surprise prévue lundi agite la Canebière, le nom de Philippe Coutinho (FC Barcelone, 29 ans) est revenu à l'OM. Selon un journaliste italien, Puma pourrait même aider Marseille à réaliser le montage financier pour faire venir le Brésilien, gros flop du Barça et troisième recrue la plus chère de l'histoire du foot (135 M€). Néanmoins, il s'agit bel et bien d'un fantasme.

La rumeur Coutinho « fait rigoler » les dirigeants de l'OM

Journaliste de AS spécialisé dans le football français, Andrès Onrubia Ramos a douché la rumeur, assurant que même du côté de l'OM, on préférait « rigoler » de cette rumeur totalement infondée. En même temps, comme le rappelle Nicolas Faure, journaliste et éphémère traducteur de Marcelo Bielsa à Marseille, Philippe Coutinho, c'est 13,5 M€ de salaire net annuel.

A ce prix, l'OM ne peut pas payer le quart de sa rémunération et comme le FC Barcelone cherche en priorité à vendre et baisser sa masse salariale pour faire signer Lionel Messi, il est totalement impossible que le club catalan ne laisse filer Coutinho sans un minimum de retour sur investissements. Fin de la rumeur.

El interés en Coutinho es rotundamente falso. De hecho, en el club se ríen de esas informaciones. No irá al OM. — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) July 9, 2021