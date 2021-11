OM, FC Barcelone - Mercato : Longoria est désormais fixé pour Kamara et Lacazette

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

L’OM patine vraiment avec Boubacar Kamara. Comme déjà évoqué hier, le club phocéen a déjà formulé quatre offres de prolongation à son Minot mais rien n’y fait : son contrat expire toujours en juin 2022. Cette situation cocasse attire le courtisans, parmi lesquels le Bayern Munich et le FC Barcelone.

Xavi serait en effet très intéressé par le profil polyvalent du joueur de l’OM et le fait qu’il soit libre l’été prochain. Problème : Kamara aurait une autre priorité. Selon Foot Mercato, il privilégierait un départ en Premier League. Loin de Barcelone, Munich et Marseille, donc.

Dans le dossier Alexandre Lacazette, révélé en début de semaine dernière par la presse britannique, on ne peut pas dire que l’OM soit mieux lotie... vu la concurrence (Newcastle, l’Atlético Madrid et l’AC Milan) pour l’attaquant d’Arsenal, en fin de contrat en juin 2022 également. L’ancien buteur de l’OL (30 ans) a quant à lui déjà tracé sa ligne directrice : « Je rêve de quoi ? D’un club qui me fait confiance à 100% et dont le projet est vraiment intéressant. »

💬 Jorge Sampaoli 🇦🇷 (#OM) : « Pourquoi Kamara n’a pas joué face à Troyes ? Est-ce dû à sa situation contractuelle. Non. J’avais besoin de changement dans les joueurs au milieu de terrain. Tout ce qui concerne son contrat ne concerne que lui et le club. » 🎙 pic.twitter.com/sQAIGbenNi — Treize013 (@treize013) November 30, 2021