OM, FC Barcelone - Mercato : Mertens et Depay offerts à Tudor par Longoria ?

Alors que le jeune défenseur central français, Isaak Touré, est la première recrue estivale de l'Olympique de Marseille et que le nouvel entraîneur du club olympien, Igor Tudor, a été présenté ce mardi, le président de l'OM, Pablo Longoria, commence à accélérer son mercato estival et viserait deux gros poissons : Dries Mertens et Memphis Depay.

Longoria fonce sur Mertens et Depay

Selon les informations du journaliste belge, Florian Holsbeek, les représentants de Dries Mertens, libre de tout contrat depuis son départ de Naples, seraient actuellement à Marseille pour tenter de finaliser la venue de leur joueur au plus vite. Il resterait quelques points importants à régler. L'attaquant belge souhaiterait un contrat de deux ans.

Les représentants de Dries #Mertens sont actuellement à Marseille pour tenter de finaliser la venue du Diable Rouge au plus vite, il reste quelques points importants à régler, surtout la durée du contrat. Le Diable souhaite 2 ans, l' #OM 1+1 #mercato https://t.co/V89dCUAZgT — Florian Holsbeek (@Florianholsbeek) July 6, 2022

Quant à Memphis Depay, Pablo Longoria "va tout faire pour monter un beau deal moderne avec le FC Barcelone", nous apprend le journaliste du Phocéen, Romain Canuti. Mais pour s'offrir l'attaquant néerlandais, arrivé libre l'été dernier au Barça en provenance de l'Olympique Lyonnais, le président marseillais va devoir dégraisser rapidement et faire de la place dans la masse salariale.

Info #mercatOM l’objectif de Pablo Longoria est de dégraisser assez rapidement, de faire de la place dans la masse salariale. Pourquoi ? Parce que si la situation n’a pas bougé d’ici là, il va tout faire pour monter un beau « deal moderne » avec Barcelone pour Memphis Depay pic.twitter.com/EE81b2Vaqu — Romain Canuti (@romcanuti) July 6, 2022

Pour résumer Le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, voudrait offrir Dries Mertens (Naples) et Memphis Depay (FC Barcelone) à Igor Tudor, qui a remplacé Jorge Sampaoli sur le banc olympien.

