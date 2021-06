OM, FC Barcelone - Mercato : on en sait plus sur l'avenir de Coutinho

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Il y a deux semaines, une rumeur provenant du Brésil faisait état d'une approche de l'Olympique de Marseille pour Philippe Coutinho, indésirable au FC Barcelone. Mais le média catalan Sport avait ensuite refroidi les espoirs marseillais, annonçant que le milieu offensif brésilien n'irait pas à l'OM cet été, en raison de ses émoluments trop importants.

Ce mercredi, Globo Esporte en a dit plus sur l'avenir de l'ancien joueur de Liverpool, sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le Barça. Philippe Coutinho, qui se remet d'une grave blessure au genou gauche, serait conscient de l'intérêt de certains clubs et aussi de la manière dont il peut éventuellement être inclus dans un échange.

L'international auriverde, qui n'a pas été retenu pour disputer la Copa America 2021 en raison de sa blessure, évaluera toutes les possibilités et tous les scénarios une fois de retour à Barcelone.

Coutinho is aware of the interest from some clubs and also of how he could be included in a swap deal. He will evaluate all the possibilities once he is back in Barcelona.



