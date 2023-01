OM, FC Barcelone - Mercato : Ounahi a fait deux choix forts pour son avenir

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

On se bouscule pour Azzedine Ounahi (22 ans) ! Après les intérêts manifestés par l’OM et le FC Barcelone pendant la Coupe du monde, où le milieu marocain a excellé jusqu’en demi-finales, Naples et Leeds ont dégainé sur le marché des transferts.