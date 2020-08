OM, FC Nantes - Mercato : gros coup de théâtre dans le dossier Yoann Court !

Le mercato est tellement long en cette période de Covid-19 qu’aucune dossier ne peut être enterré de manière vraiment définitive. Yoann Court en sait quelque chose.

Alors que les discussions pour une prolongation avec le Stade Brestois s'étaient achevées en fin de saison - faute d'accord - L’Équipe annonce qu’une nouvelle prise de contact a eu lieu ces derniers jours entre les deux parties. C’est le joueur (30 ans) qui serait à l’initiative de cette main tendue. Auteur d'une saison aboutie (3 buts, 7 passes décisives), le milieu offensif se verrait aujourd’hui bien étirer son aventure en Bretagne.

Court se verrait bien revenir à Brest !

Problème : l’intéressé ne connaît pas encore précisément la position définitive du club finistérien. « Yoann a le droit de penser à ses intérêts personnels. Mais, pour moi, le plus important, ce sont les intérêts du club. On gardera un bon souvenir de lui, il était de la montée en Ligue 1, il a aussi contribué au maintien », avait soufflé le directeur sportif du SB29 Grégory Lorenzi après d’âpres négociations non concluantes. Suivi par l’OM et le FC Nantes en début de mercato, Court a été sollicité ces dernières semaines par des clubs espagnols et américains.