OM, FC Nantes – Mercato : Lafont, Nubel... Mandanda envoie un message à ses possibles rivaux

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Bien que sous contrat avec l'OM jusqu'en juin 2024, Steve Mandanda (36 ans) n'est pas assuré d'être encore titulaire dans les buts phocéens la saison prochaine. Le « Fenomeno » a été informé par ses dirigeants de la recherche d'un numéro 1 bis et sait qu'il devra batailler pour convaincre Jorge Sampaoli de l'aligner chaque week-end à compter de 2021-22. Une situation qui ne l'inquiète pas.

« Je me dois d'être bon si je veux jouer »

En conférence de presse, Steve Mandanda a fait passer un message : «Il n'y a rien à revendiquer ou à dire. On connaît la situation contractuelle des gardiens de but aujourd'hui à l'OM. Forcément, il y a une recherche des dirigeants pour prendre des gardiens et compléter cette liste. Après, personnellement, je suis là. La concurrence, je l'ai tout le temps on va dire avec mes performances. Je me dois d'être bon si je veux jouer, tout simplement, et c'est ce qui va se passer la saison prochaine. Je n'ai aucun problème là-dessus, je suis très serein avec ça ».

Jorge Sampaoli se frotte les mains

Déterminé à s'accrocher («Oui, sinon je serais parti et j'aurais arrêté. C'est catégorique, c'est sûr : si je sens que je n'ai plus la force, le niveau, il faut arrêter»), le deuxième gardien des Bleus ne lâchera rien face aux jeunes Alban Lafont (FC Nantes), Paul Bernardoni (SCO Angers) ou Alexander Nübel (Bayern Munich). Un état d'esprit qui plait à son entraîneur : «L'avantage de Steve, c'est son expérience au club, c'est un emblème du club. Le gardien supplémentaire, s'il vient, devra avoir la capacité d'être en concurrence avec un joueur qui est très important au sein de l'institution et qui est un modèle pour tous dans le vestiaire. Steve fait partie de l'histoire du club, il devra aussi se battre avec un concurrent. Un joueur comme Steve devra aussi se motiver pour rester à un haut niveau et pouvoir être en concurrence».