OM, FC Nantes – Mercato : Longoria a une autre piste que Lafont dans les buts

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Yohann Pelé (38 ans) en fin de contrat et probablement non reconduit, l'OM va bel et bien se mettre en quête d'un gardien d'avenir pour la saison prochaine... Mais d'abord dans un rôle de doublure. Un statut qui ne conviendra pas forcément à tout le monde et surtout pas à Alban Lafont (FC Nantes), la principale cible évoquée pour Marseille ces dernières semaines.

Nübel (Bayern Munich) est sur le marché

Cela tombe bien, pour le rôle de n°1 bis pour préparer l'avenir et la succession de Steve Mandanda, Pablo Longoria aurait une autre idée en tête. Selon le média allemand Sport1, l'OM serait sur les rangs pour accueillir l'actuelle doublure de Manuel Neuer au Bayern Munich : Alexander Nübel (24 ans).

Reste à savoir si le portier allemand – qui aspire à davantage de temps de jeu – acceptera de quitter la Bavière pour un projet où il n'aura pas davantage de garanties tant que le cas de Mandanda n'est pas réglé. Toujours selon le média germanique, son agent entretiendrait également des contacts avec le Borussia Dortmund et l'AS Monaco. Le club du Rocher aurait un temps d'avance.