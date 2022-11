Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

En quête d'un remplaçant à Amine Harit, sur le flanc jusqu'à la fin de saison du fait de sa blessure sur la pelouse de l'AS Monaco dimanche dernier, l'OM s'est mis en quête d'un nouveau meneur de jeu pour concurrencer Dimitri Payet. Pablo Longoria cherche un milieu de terrain encore jeune et lorgne autant en France qu'en Série A.

Blas quasiment impossible à recruter en janvier ?

Si le nom de Ludovic Blas (FC Nantes, 24 ans) est évoqué, la venue du maître à jouer des Canaris pour une somme inférieur à 15 M€ s'annonce très hypothétique en cours de saison, surtout avec la perspective pour l'ancien joueur de Guingamp d'affronter la Juventus Turin en Coupe d'Europe avec le FC Nantes.

D'autres idées sont également creusées par le board marseillais et, si l'on en croit Media Foot, une piste mènerait au FC Lorient, surprise du début de saison en Ligue 1, où brille un certain Enzo Le Fée (22 ans). L'OM suivrait depuis quelques mois déjà l'international Espoirs, sous contrat jusqu'en juin 2024 mais également courtisé par le LOSC ou encore l'OGC Nice. Sur ce dossier, il va aussi falloir jouer serré puisque les Merlus font actuellement le forcing pour prolonger leur pépite et que Le Fée commence à plaire à l'étranger (Valence, Naples).