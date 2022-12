OM, FC Nantes - Mercato : Milik ferme sur son avenir, la Juve a changé de cap !

Arkadiusz Milik (28 ans) s'est exprimé hier face à la presse en évoquant l'OM dans son analyse d'une équipe de France qu'il connait bien. « Même si la plupart des titulaires jouent à l'étranger. Je garde un très bon souvenir de mon passage en France. D'ailleurs, je suis toujours un joueur de l'OM. J'y ai beaucoup appris, c'étaient des moments incroyables, notamment avec les supporters dont je me souviendrai jusqu'à la fin de ma carrière, a-t-il affirmé en conférence de presse.

Au regard de ses paroles, on ne sent pas chez Milik une folle envie de rentrer à Marseille, où l’OM pourrait s’en défaire pour 7M + 2M € en bonus. « J'espère rester longtemps à la Juve », a-t-il d’ailleurs confirmé de vive voix. Selon Nicolo Schira, la Vieille Dame a la possibilité d’acheter Milik pour les sommes en question mais précise qu’il n’y a pas encore de pourparlers. Au printemps, les nouveaux dirigeants du club italien décideront alors que la bande à Andrea Agnelli comptait lever l’option d’achat prochainement.

