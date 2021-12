OM, FC Nantes - Mercato : Rongier a failli quitter Marseille, un déclic a eu lieu avec Sampaoli

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

Les supporters du FC Nantes connaissent depuis longtemps le potentiel de Valentin Rongier mais ne s’attendaient sans doute pas à le voir aussi bien se débrouiller au poste de latéral droit. Repositionné de la sorte par Jorge Sampaoli, l’ancien milieu de terrain des Canaris a pourtant eu du mal à se positionner cet été après avoir compris qu’il ne figurait pas dans les plans de son entraîneur.

Après avoir pris son courage à deux mains et songé à un départ, Rongier (27 ans) est allé trouver Sampaoli pour lui demander ce qu’il comptait faire de lui cette saison. Et cette discussion les yeux dans les yeux a tout changé cette saison, l'intéressé enchaînant les matches dans la peau d'un titulaire.

« Pendant la préparation le coach a parlé des milieux de terrain, il a cité tout le monde sauf moi. Je me suis dit ‘ah ouais, il y a un problème’, a expliqué le joueur de l’OM sur BFM Marseille. Peut-être que je me suis fait des films mais à partir de ce moment-là, j’avais encore plus envie. Je suis allé le voir pour avoir son ressenti sur moi, savoir si mes efforts pouvaient payer ou que ça ne servait à rien et que je n’avais plus ma place ici. C’est le football, je respecte. Mais ça a été un déclic parce qu’il m’a dit que j’étais blessé quand il est arrivé la saison dernière et que ce je lui montrais cet été était bien, que je devais continuer. Et que j’allais avoir du temps de jeu. » Depuis, le coach de l’OM a tenu parole.

