OM, FC Nantes - Mercato : Rongier s'offre un rebond totalement inattendu avec Sampaoli

Il va falloir calmer sans doute assez rapidement les attentes des supporters de l’OM. Après deux matches amicaux prometteurs, ces derniers ne devraient pas penser que la saison est déjà lancée. Si de belles choses ont été touchées du doigt par les hommes de Jorge Sampaoli, il reste évidemment des progrès à accomplir et des trous à combler dans l’effectif.

On veut parler ici du poste de latéral droit. Alors que le dossier Pol Lirola patine avec la Fiorentina et que Valentin Rosier devrait retrouver Besiktas, le coach de l’OM fait avec les moyens du bord et a tenté un nouveau joueur à ce poste-clé : Valentin Rongier (26 ans) ! Face à Servette (3-1), l’ancien capitaine du FC Nantes a évolué en latéral droit et en milieu défensif en donnant des signes positifs.

Le Phocéen confirme cette impression. « À noter la bonne prestation, combative, de Valentin Rongier, qui n'a pas démérité dans un poste hybride où il était milieu défensif et arrière droit en même temps, analyse le site pro marseillais. Il a laissé sa place à la mi-temps à Dario Benedetto qui semblait discret mais qui a finalement planté à deux reprises. » Reste à voir si Rongier pourrait faire plus que dépanner à ce poste.

