OM, FC Nantes - Mercato : un club italien relance les spéculations sur Milik

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Si le départ de Jorge Sampaoli et l'arrivée d'Igor Tudor est de nature à calmer les tensions autour d'Arkadiusz Milik et devrait permettre au buteur polonais d'aborder plus sereinement la saison 2022-23 avec l'OM, une nouvelle information venue d'Italie montre que le dossier de l'ancien Napolitain est loin d'être refermé sur ce Mercato d'été.

En effet, comme l'a fait savoir le nouveau directeur sportif de la Salernitana Morgan De Sanctis, le profil d'Arkadiusz Milik lui aurait été proposé dans le cadre d'un transfert cet été. Si on ne doute pas de la véracité des propos tenus en conférence de presse par l'ancien gardien de l'AS Rome, il convient de s'interroger sur l'identité de ceux qui ont offert les services du goleador polonais à la modeste formation de Série A.

S'il s'agit des agents du joueur, cela veut dire qu'Arkadiusz Milik songeait bel et bien à quitter la Canebière malgré ses déclarations d'intention. S'il s'agit de l'OM et de Pablo Longoria, cela montre que le dirigeant espagnol songeait bel et bien à contenter son ancien coach Jorge Sampaoli en se séparant de son « grantatakan ». Quel que soit la version, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le club phocéen. En espérant qu'Igor Tudor parvienne à renouer le lien avec Milik pour l'impliquer dans le projet. Si ce n'est pas le cas, certains clubs comme le FC Nantes resteront à l'affût...

Alexandre Corboz

Rédacteur

