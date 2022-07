OM, FC Nantes - Mercato : une nouvelle aventure pour Amine Harit ?

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Sous contrat avec Schalke 04 jusqu’en 2024, Harit repart de son prêt à Marseille en ayant engrangé de la confiance mais ne souhaite pas rester chez le promu de Bundesliga. Les Allemands demandent un prix élevé pour le milieu offensif qui empêchait jusque-là Pablo Longoria de le conserver à l’OM mais Harit a peut-être trouvé une porte de sortie vers une destination plus improbable.

Galatasaray se positionne sur Amine Harit

D’après le média turc Spor, Galatasaray s’intéresse à Harit. Le club stambouliote s’est positionné sur l’ancien Nantais et pourrait même faire une offre. Schalke demandait 10 millions d’euros pour libérer le marocain de ses deux années de contrat puis à baisser se exigences à 8 millions. Marseille reste grand favori et devrait acter le transfert début juillet mais attention, la concurrence débarque et l’OM n’a plus champ libre.

🗞 Selon le média 'Spor' Galatasaray 🇹🇷 serait en discussion avec Amine Harit 🇲🇦 pour un transfert 🤔 #TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/KFgnPT95f4 — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) June 29, 2022

Pour résumer L'OM n'est plus le seul candidat pour recruter Amine Harit. La fin de son prêt à l'OM a aussi tapé dans l'oeil de Galatasaray qui se positionne sur le Marocain. L'OM garde une longueur d'avance dans les négociation mais n'a plus le champ libre et pourrait être contraint de payer plus cher à cause de la concurrence des Stambouliotes.

