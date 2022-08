OM, FC Nantes, OGC Nice - Mercato : fin du feuilleton Belotti

Ce dimanche, l'AS Roma a annoncé la signature pour une saison d'Andrea Belotti. Libre de tout contrat après sept saisons au Torino, l'attaquant italien de 25 ans a mis du temps avant de choisir les Giallorossi qui, selon lui, collent parfaitement à son ambition avec leur projet sportif, mené par José Mourinho. Auteur de 113 buts en 251 matches de Serie A avec le Toro, Belotti va faire du bien à une Roma solide défensivement mais qui manque d'éclat en attaque, comme on a pu le constater hier encore contre la Juventus (1-1).

C'est la fin d'un feuilleton pour la Ligue 1 puisque Belotti a été annoncé tour à tour à Nantes, à Nice et à Marseille. Sans que l'on sache s'il y a réellement eu des contacts ou si c'est son agent qui s'est servi des clubs français pour faire monter les enchères dans le Calcio. Dommage en tout cas que celui qu'on surnomme "Le Coq" n'ait pas atterri dans le pays dont c'est l'emblème...

🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Andrea Belotti 🐺🇮🇹



The club is delighted to be able to confirm the signing of the Italy international forward.



We are also proud to continue raising awareness about open missing children cases around the globe. ❤️

#ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/d1FCMY3HOW