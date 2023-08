OM, FC Nantes, Stade Rennais - Mercato : nouveau rebondissement pour l’avenir de Payet !

Dimitri Payet jouera-t-il en Ligue 1 la saison prochaine ? Libéré par l'Olympique de Marseille, le milieu offensif français recherche un nouveau challenge à 36 ans alors que la reprise des championnats européens approche à grands pas. Ces derniers jours, son nom a circulé du côté du FC Nantes tandis que la destination exotique, vers l'Arabie Saoudite, est également une possibilité.

Pour l'heure, aucune piste ne semble avancée pour le Réunionnais même si le magazine Le Foot a osé se mouiller. Le média associe en effet l'ancien Marseillais aux Saoudiens d'Al-Shabab et évoque des intérêts de Besiktas et… du Stade Rennais. Après avoir recruté Enzo Le Fée et Ludovic Blas, le club breton pourrait-il faire de la place à Payet ?

Le mercato réserve toujours des surprises mais l'hypothèse paraît très peu probable.

