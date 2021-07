OM - Mercato : un Mercato à la Longoria à venir pour les Girondins ?

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Il ne reste plus qu’un mois au Girondin de Bordeaux pour renforcer les tous les secteurs de l’effectif. Et ça bouge dans tous les sens depuis quelques semaines. Un nouveau souffle pour les supporters qui étaient très agacés par la gestion du club en fin de saison dernière. D’ailleurs, le directeur technique du club, Admar Lopes, s’est exprimé au sujet du mercato pour le média Portugais A Bola : “Pour Elis et Mangas, tout est déjà réglé. Ils sont déjà à la visite médicale, nous sommes en train de boucler les termes du contrat. Je compte sur eux dès la semaine prochaine. Cela peut être sous forme de prêt avec option d'achat obligatoire ou achat définitif, car Boavista a besoin d'argent.”



Admar Lopes conclut par une phrase qui devrait faire plaisir aux supporters des Girondins : “Neuf ou dix arrivées devraient venir nous renforcer cet été. Nous sommes toutefois obligés de vendre afin de réduire la masse salariale avant de pouvoir acheter.”

Dans un entretien accordé à A Bola, le directeur technique des Girondins Admar Lopes a confirmé les arrivées des deux joueurs de Boavista Ricardo Mangas et Alberth Elis https://t.co/g8dGyUOAdz pic.twitter.com/WlARAmPFt4 — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 30, 2021