OM : Griezmann, Sanches, Milik, Touré... Les raisons pour lesquelles Sampaoli a claqué la porte

Sans entraîneur depuis ce vendredi, l'OM vit aujourd'hui dans la confusion avec le départ de Jorge Sampaoli. Si L'Equipe et la Provence s'accordent à dire que le nouveau coach phocéen devrait débarquer lundi et qu'il s'agira probablement d'Igor Tudor (libre, 44 ans), un autre entraîneur au tempérament de feu qui débarquerait libre après une belle saison au Héllas Vérone, les griefs qui ont poussé Sampaoli à démissionner sont sortis dans la presse et ils sont nombreux.

Le cas Milik, un gros nœud de discorde !

Confirmant des désaccords sur la politique d'attente tenue par Pablo Longoria sur le Mercato, L'Equipe explique que l'Argentin avait des demandes incohérentes pour l'OM. Ce dernier avait notamment proposé la venue d'Antoine Griezmann dont le seul salaire donnait le tournis aux dirigeants (1,8 M€ brut par mois) ou encore celle d'un Renato Sanches (LOSC). Des « objectifs complètement irréalisables » qui ont poussé dès lors l'OM à se renseigner sur d'autres entraîneurs avec la certitude que le « Pelado » claquerait la porte. Autre gros point de désaccord : Arkadiusz Milik. Sampaoli voulait s'en séparer et l'a signifié à Longoria lundi dernier. L'Espagnol n'a pas voulu en entendre parler.

La signature d'Isaak Touré a été la goutte d'eau...

D'après La Provence, plusieurs autres décisions ont fini par causer le divorce : la signature d'Isaak Touré (Le Havre), un profil non validé par Sampaoli, l'échec du dossier Witsel (Atlético Madrid) que l'Argentin percevait comme un espoir de renforcer son milieu de terrain, les difficultés dans le dossier Saliba (Arsenal), la promotion de David Friio – avec qui il est en froid – au poste de directeur sportif ainsi que la non-reconduction dans son staff d'une nutritionniste et de trois analystes vidéos...

En façade cordiale, les rapports étaient en réalité plus que dégradés entre l'OM et Jorge Sampaoli.

Alexandre Corboz

Rédacteur

