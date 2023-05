OM : Guendouzi fait une annonce sur son avenir et envoie un taquet aux arbitres

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

La défaite face à Lens

"On sait très bien qu'on est sur une fin de saison, on n'a pas le temps de cogiter. Bien évidemment, il y a une déception, c'était un match primordial pour nous. On était déçus d'être passés à côté. Maintenant, on est totalement focus sur Angers. Il reste encore quatre matchs, beaucoup de choses peuvent encore se passer. On va toujours répondre présent et j'espère qu'on aura notre objectif en main."

Le match contre Angers

"Angers a fait des bons résultats récemment. Ils descendent en Ligue 2, ils sont plus relâchés, ils ont plus de libertés sur le terrain, moins de pression. C'est toujours dangereux de jouer contre ces équipes. Le plus important, c'est d'abord de prendre les trois points."

"Je ne réclame absolument rien du tout"

Son temps de jeu

"Je ne réclame absolument rien du tout. J'ai un contrat. Tout ce que je fais, c'est pour l'OM. J'ai toujours fait face à mes responsabilités. Je ferai toujours tout pour l'équipe, pour le club. Certes, ce n'est pas facile d'être sur le banc, car je suis un compétiteur. Sur le banc, tu te sens un peu impuissant. Mais quand on fait appel à moi, je peux apporter, je suis une plus-value pour l'équipe. Mais si je suis titulaire ou amené à rentrer, je donnerai tout pour aider l'équipe à accomplir l'objectif. Je ne demande rien du tout, je reste avec mes valeurs et droit dans mes bottes."

Sa discussion avec Ribalta

"Oui, j'ai eu une discussion avec Javier Ribalta. Comme beaucoup de joueurs ont des discussions avec leur directeur sportif. La discussion restera privée. Mais j'ai toujours été sincère, qui dit les choses en face. C'est une discussion normale. Je ne ferai jamais passer mon cas personnel avant celui de l'équipe. Mais c'est une discussion totalement normale."

L'arbitrage

"Vous voulez me mettre dans l'embarras, vous ! Je ne vais pas en rajouter, tout le monde peut progresser, nous joueurs et les arbitres. Tout le monde peut faire des erreurs. il faut savoir avancer avec. Le club a communiqué. Je ne regarde pas qui est l'arbitre du week-end. Peut-être que d'autres joueurs voient les choses différemment. Mais comme j'ai dit, tout le monde peut faire des erreurs, les arbitres aussi. Mais j'espère qu'il y aura une progression pour tout le monde."

"Il y aura des discussions cet été"

Son avenir

"Ma situation personnelle passe après celle de l'équipe. On n'a pas le temps de pleurnicher, de râler. Il y aura des discussions cet été, mais le plus important est d'abord de finir le championnat et j'espère de se qualifier en Ligue des Champions."

Son arrivée à l'OM

"J'ai fait quand même de très belles choses ici, de choses positives. J'ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même. Il faut savoir s'adapter à n'importe quel type de football aujourd'hui. Comme tout le monde le sait, on peut toujours progresser, toujours faire plus. Pour moi, ça a été l'un des meilleurs choix de ma carrière de signer ici. Que de belles choses ont suivi."

"On va espérer un faux pas de Lens"

Le match entre Lens et Reims

"Ce serait mentir de dire que je ne regarderai pas le match. De manière générale, je regarde tous les matchs, même de la Ligue 2 et du National. On va espérer un faux pas de leur part, mais avant de penser à Lens, il faut penser à nous et à récupérer les trois points."

Tudor

"Au tout début, c'était un peu compliqué. Nouveau coach, nouvelle philosophie, nouveau football. Beaucoup de joueurs sont arrivés, donc il a fallu un gros temps d'adaptation. Mais il a fallu monter en puissance. La saison, dans l'ensemble, beaucoup de joueurs ont progressé. Après, il n'y a pas que les résultats qui comptent. Les résultats de cette fin de saison diront comment on a avancé tous ensemble."

Propos retranscrits par RMC Sport.