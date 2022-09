OM : Harit et Kaboré parlent, Longoria poursuit son mercato

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Il y avait plusieurs joueurs de l'OM au centre d'entraînement en ce début d'après-midi. Non pas pour un entraînement, mais une conférence de presse avec Amine Harit, Issa Kaboré et Eric Bailly. Accompagnés de leur président, Pablo Longoria, revenu expliquer la signature des trois hommes.

Longoria : "Dans tous les transferts il y a une histoire, et avec Eric Bailly, c'est une histoire avec beaucoup de valeurs. J'ai beaucoup aimé sa détermination dès notre première conversation. On considérait que c'était le profil idéal pour le club. Un joueur expérimenté, international. Pour Issa Kaboré, on cherchait un latéral physique avec des capacités à répéter les efforts. Lui a tout ça. Quand on analysait le championnat belge quand je suis arrivé, on pensait toujours à lui. Cet été, c'était le premier nom dans notre liste pour ce qu'on recherchait. Au sujet d'Amine, enfin, la dernière conversation était un moment de plaisir personnel. Il nous a aidé à nous qualifier pour la Ligue des champions la saison dernière. Cet été, semaine après semaine, on a compris que c'était le joueur qu'il nous fallait. Mais dans le foot, on ne prend pas seulement que des joueurs. On prend aussi des personnes. Ce qu'on apprécie d'Amine, c'est la personne. La saison dernière, ce n'était pas facile pour lui, mais il a travaillé jour après jour dans les moments de difficulté. C'est quelqu'un de positif, de très aimé dans le groupe. Maintenant, on considère qu'il faut avoir un effectif à 21 ou 22 joueurs. 23, c'est trop. On étudie différentes possibilités pour optimiser les temps de jeu. Dieng ? Tout le monde connaît sa situation. Aujourd'hui c'est un un joueur de l'OM. On va étudier la situation, il doit se mettre à disposition du coach et prouver qu'il a sa place dans l'équipe."

Place, ensuite, aux joueurs en question. Et tout d'abord Issa Kaboré, qui est notamment revenu sur son amour du club marseillais. "Depuis tout petit je connais ce club. C'est le seul club que j'ai toujours supporté. Dans les jeux vidéos je prenais toujours l'OM pour jouer avec Charles Kaboré. L'idée c'est de jouer et de rester à Marseille, pas de retourner à City. C'est un très grand club, ça va m'apporter beaucoup pour mes prochaines étapes." Aline Harit, lui, est revenu sur son été compliqué, synonyme de longue attente avant que les choses se décantent avec l'OM.

"Dans ma tête, je savais ce que je voulais , j'ai eu plusieurs offres mais j'ai pris le risque d'attendre et ça a payé. Un risque ? Oui et non. J'ai eu un discussion avec le président avant la fin de saison dernière. J'ai compris qu'il n'avait qu'une parole. Mon avenir ? Il y a une option d'achat. Mais comme j'ai dit la saison dernière, ce n'est pas quelque chose sur lequel je me concentre. Je fonctionne à l'instinct, j'ai besoin de jouer sans me poser de questions. Ca sera à moi de faire mes performances."

Propos retranscrits par RMC Sport.