OM - INFO BUT! : danger espagnol pour Cho, un successeur pour Kamara ?

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Angers, Mohamed-Ali Cho (18 ans) est en contacts avancés avec Marseille. Comme indiqué par nos confrères du 10 Sport, un accord été trouvé entre les deux clubs. Les Phocéens ont proposé douze millions d’euros, plus des bonus, pour arracher la signature de l’attaquant international Espoirs français. Une somme conséquente pour un élément qui n’a inscrit que quatre buts cette saison en Ligue 1, mais l’affaire n’est pas bouclée pour autant.

Cho avec Fekir ?

Aujourd’hui, les dirigeants olympiens doivent toujours trouver un terrain d’entente avec le natif de Stains. Alors que Tottenham était notamment venus aux nouvelles lors du dernier marché hivernal, la concurrence se situe actuellement en Allemagne (Francfort) et surtout en Espagne (Betis). Après avoir remporté la Copa del Rey, les Sévillans s’activent pour franchir un nouveau cap la saison prochaine, Mohamed-Ali Cho apparaissant comme une priorité de l’écurie andalouse, qui a d’ores et déjà bloqué Luiz Felipe (Lazio) et Luiz Henrique (Fluminense). Selon certaines indiscrétions, le numéro 21 du SCO se verrait bien poursuivre sa carrière aux côtés des coéquipiers de Nabil Fekir.

RAS concernant Ömür, un Brésilien pour remplacer Kamara

Par ailleurs, nous pouvons vous démentir la relance annoncée concernant Abdülkadir Ömür (22 ans, Trabzonspor). Ardemment courtisé par Nice, le milieu de terrain offensif international turc a bel et bien été supervisé il y a quelques semaines, mais le club du président Pablo Longoria n’a pas approfondi la piste, même si le profil plait effectivement sur la Canebière. Pour ce profil, d’autres noms circulent notamment en Eredivisie. Enfin, on peut vous informer d’une cible brésilienne pour l’après Boubacar Kamara. Affaire à suivre…

Ignazio GENUARDI

Pour résumer Chaque jeudi à 18 heures, désormais, vous avez rendez-vous sur Butfootballclub avec l'Instant Mercato. Tout ce qu'il faut savoir sur le marché des transferts avec le journaliste Ignazio Genuardi, spécialisé depuis des lustres dans les transferts. C'est parti.

Benjamin Danet

Rédacteur