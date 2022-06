OM - INFO BUT! : Marseille a-t-il enfin trouvé preneur pour un boulet ?

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec l’OM, Duje Caleta-Car (25 ans) va-t-il enfin faire ses valises lors de ce marché estival ? C’est le souhait des dirigeants olympiens, mais le défenseur central international ne l’entend pas forcément de cette oreille. Aujourd’hui, l’ancien joueur de Salzbourg n’a pas l’intention de faire n’importe quoi, et il est tout à fait possible de le voir aller au bout de son engagement.

Alors que les troupes de Jorge Sampaoli sont qualifiées pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, le numéro 15 sait qu’il aura du temps de jeu et donc de l’exposition sur la Canebière. Et ceci malgré l’arrivée de Samuel Gigot, qui pourrait potentiellement être accompagnée du retour de William Saliba mais aussi de la signature du Havrais Isaac Touré (Marcos Senesi de Feyenoord est une autre cible plus expérimenté).

Le FC Séville sur le dossier

Après avoir été approché par Liverpool ou encore par West Ham ces dernières années, « DCC » a montré qu’il n’avait pas peur de gérer sa carrière à sa manière. Aujourd’hui, son nom continue de circuler en Angleterre et en Italie, mais il ne s’agit pas forcément d’un premier choix, West Ham privilégiant par exemple le Rennais Nayef Aguerd (les négociations se sont accélérées depuis la semaine passée). Néanmoins, une porte de sortie pourrait mener au FC Séville, qui est parti pour perdre Jules Koundé ET Diego Carlos (le Brésilien est d’ores et déjà promis à Aston Villa).

Contrairement au Strasbourgeois Alexander Djiku, le natif de Sibenik figure bel et bien dans les petits papiers des dirigeants andalous, qui pourraient transmettre une offre de 15-18 M€. De quoi convaincre Marseille, mais il reste à connaître la position du principal intéressé, qui pourrait attendre d’être libre afin de toucher le jackpot.

Ignazio GENUARDI

La rédaction

Rédacteur