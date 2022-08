OM – INFO BUT ! Mercato : les Phocéens préparent déjà le terrain pour Alexis Sanchez

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Simeone toujours d'actualité

Actuellement en train de résilier son contrat à l'Inter Milan, Alexis Sanchez (33 ans) est attendu comme le Messie de la fin du Mercato de l'OM. Si une rumeur a récemment fait état d'un départ du Chilien vers Galatasaray (D1 turque) – tout proche de finaliser l'ancienne piste de l'OM Dries Mertens (ex-Naples) - , c'est bien du côté de Marseille que la piste est la plus chaude même si Pablo Longoria n'a pas totalement confirmé sa venue hier sur Prime Vidéo : "Dire qu'il va jouer à l'OM, non. Dire que c'est un joueur avec qui on a des conversations, oui. C'est un profil qui matche complètement avec ce qu'on veut mettre en place. Sa venue ? Cela dépend de l'Inter, qui est dans une situation particulière, il faut toujours respecter les clubs". Selon Fabrizio Romano, un accord verbal aurait néanmoins été trouvé pour le Chilien.

L'OM a discrètement arrêté le flocage du N°7 de Clauss

En interne, tout est déjà pensé pour accueillir Sanchez sur la Canebière... Y compris au niveau du merchandising où l'ancien joueur du FC Barcelone, de Manchester United et d'Arsenal va devenir l'un des gros vendeurs de maillots. Actuellement, c'est Jonathan Clauss, arrivé du RC Lens, qui a récupéré le N°7, chiffre icônique d'Alexis Sanchez dans sa carrière. Sauf qu'à la boutique de l'OM, on ne vend plus dès à présent de maillot de Clauss floqué du numéro 7 sans en préciser la raison.

Il est plus que probable que l'international tricolore change de numéro afin de faire la place à la grosse recrue offensive de l'OM. Un cadeau qui est visiblement déjà anticipé...