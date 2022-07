OM - INFO BUT! : le fantasme Dybala, la vérité sur le dossier Barak et une dernière rumeur

Adepte d’un schéma en 3-4-1-2, Igor Tudor est en train de changer les plans de l’OM pour ce marché estival. Suite aux arrivés de Samuel Gigot et Isaak Touré, les dirigeants phocéens restent notamment à la recherche d’un défenseur central et d’un milieu récupérateur, mais un élément plus créatif pourrait aussi débarquer dans les prochaines semaines.

Alors que Dimitri Payet ne rajeunit pas, les dernières rumeurs évoquent une éventuelle arrivée de Paulo Dybala (28 ans). En fin de contrat avec la Juventus Turin, l’Argentin fait fantasmer sur la Canebière, mais l’Inter Milan reste invariablement en pole position sur ce dossier. L’ancien joueur de Palerme a donné sa priorité aux Nerazzurri, qui doivent d’abord dégraisser pour lui faire de la place. De plus, ses exigences apparaissent hors de portée du club du président Pablo Longoria, le natif de Laguna Larga réclamant un salaire annuel de 6-7 M€ (hors primes).

Barak dispo pour 20 M€

En revanche, une piste plus réaliste mène à Antonin Barak (27 ans), un ex-protégé d’Igor Tudor au Hellas Vérone. Lié jusqu’en juin 2024 avec la formation italienne, le numéro 7 dispose d’un de bon de sortie fixé à 20 M€ cash. Si Naples a fini par abandonné le dossier, le Tchèque garde des admirateurs à l’étranger, mais les offres sont insuffisantes. Il pourrait s’agir d’une belle opportunité pour l’OM, qui pourrait aussi lorgner certains de ses coéquipiers… Le nom d’Abdülkadir Ömür (23 ans, Trabzonspor) continue également de circuler, mais sans plus pour le moment.

