OM - L'oeil de Denis Balbir : « Aubameyang serait un excellent choix pour Marseille »

« Si l'OM peut vraiment recruter Pierre-Emerick Aubameyang, il faut foncer ! Ce serait un excellent choix. Il a l'expérience, il a de grandes qualités avec sa vitesse, et il a le sens du collectif. S'il venait, ce serait une très bonne nouvelle pour Marseille, un signe fort de son ambition.

« Le doublé de Vitinha contre Nîmes est porteur d'espoirs »

Le match amical contre Nîmes est encourageant. Payet revient bien et on connait sa capacité à donner de bons ballons, à être décisif. Et le doublé de Vitinha est porteur d'espoirs. Le Portugais est arrivé en cours de saison, il ne fallait pas s'attendre à ce qu'il casse la baraque d'entrée. Il y a beaucoup d'attente autour de lui, surtout au prix où il a été acheté, mais il y a toujours un temps d'adaptation pour les joueurs qui ne connaissent pas le championnat, encore plus quand ils ne sont pas très expérimentés. Là, l'entraîneur a changé, le système aussi, et il semble avoir de bonnes sensations. Je ne suis pas du tout inquiet pour lui, ni pour l'OM, même s'il y a encore quelques incertitudes sur le Mercato. La défense a été solidifiée avec les arrivées de Lodi et Kondogbia. Marcelino a de bonnes références et il sera moins rigide que Tudor. Il faut espérer que le dossier Alexis Sanchez se règle rapidement. Ce serait bien de le garder. Il s'est bien intégré, il a mis des buts très importants. Le club l'a sous la main, ce serait une bonne chose qu'il fasse une saison de plus. On a vu la saison dernière qu'il pouvait beaucoup apporter. »

