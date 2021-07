OM - L’oeil de Denis Balbir : « Si l’on écarte le PSG, l’OM fait le meilleur mercato de Ligue 1 »

Zapping But! Football Club OM : le top 10 des joueurs les plus utilisés de la saison 2020-2021

C’est la grosse impression de ce début de mercato. Si l’on écarte le Paris Saint-Germain (Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma) qui vit dans une autre dimension, l’Olympique de Marseille réalise le meilleur mercato de Ligue 1 (Under, de la Fuente, Gerson, Guendouzi, Peres, Saliba …). Que ce soit en termes de quantité, de profils avec des renforts à tous les postes, c’est un marché des transferts quasi parfait jusqu’à présent. Les premiers matchs amicaux ont déjà offert de belles promesses pour le futur, et on salive des prochains. Des échéances musclées arrivent d’ici la fin du mois et on pourra mieux juger la qualité des renforts de Pablo Longoria.

« Longoria a parfaitement compris les besoins du groupe »

On est dans un recrutement sérieux, exotique aussi, mais dans une volonté très claire de dire qu’il faudra compter sur Marseille pour jouer les premiers rôles dans le nouveau championnat. L’osmose et la mayonnaise doivent prendre comme on dit souvent. Il y a beaucoup de joueurs qui arrivent, l’effectif devait absolument être renouvelé pour impulser une nouvelle dynamique à cette équipe, ils doivent désormais bien s’entendre sur le rectangle vert. Heureusement, les matchs amicaux sont là pour ça. Un nuage noir flottait au-dessus du club par rapport aux incertitudes du recrutement, au déficit qui menaçait l’avenir, et les critiques pleuvaient depuis de longs mois.

Mais grâce au président Pablo Longoria, au nouvel apport financier du propriétaire Franck McCourt, on se retrouve avec une belle équipe. Longoria a parfaitement compris les besoins du groupe et de son entraîneur, c’est pour ça qu’il a pu être aussi efficace sur le marché sans perdre de temps à analyser son groupe. Maintenant, ils ont la pression, car avec ce recrutement-là, ils ne pourront pas terminer 10es. On verra si les joueurs s’entendent bien et vite. L’an dernier, les supporters ont été sevrés de frissons, de par les résultats, mais aussi l’absence de présence dans le stade. La patience des fans a des limites.

« Les supporters voulaient une équipe ambitieuse … »

Le club doit forcément viser plus haut cette saison. Les objectifs sont clairs : passer les phases de poules en Ligue Europa et terminer dans les quatre premiers du championnat. Lille, avec le titre remporté, a prouvé que tout était possible en Ligue 1. Il y a beaucoup de clubs qui se renforcent, avec de bons entraîneurs, de bons matchs de préparation, un vrai projet de jeu … Marseille a une grosse carte à jouer dans ce championnat. La pression est là, mais elle est positive. Les supporters voulaient une équipe ambitieuse, tout comme l’entraîneur et le président. Il faut désormais les satisfaire.