OM : le contrat et la date d’arrivée de Marcelino connus ?

Marcelino et l’OM, ça avance dans le bon sens. Selon L’Équipe, l’entraîneur espagnol dispose d’une offre écrite du club phocéen et réfléchit à l’idée de le rejoindre cet été afin de remplacer Igor Tudor. Nicolo Schira ajoute que la proposition de l’OM porte sur un contrat de deux ans, soit jusqu’en 2025, même si cette information est démentie par le compte Twitter La Minute OM.

Par ailleurs, Fabrizio Romano confirme que les négociations avancent dans le bon sens entre les deux parties. Celles-ci se poursuivront aujourd’hui encore et un dénouement du dossier est attendu d’ici à la fin de la semaine. Pour rappel, la reprise aura lieu le 3 juillet prochain à l'OM.

