OM - Mercato : bonne nouvelle dans le dossier Karsdorp !

"C'est un traître. Il ferait mieux de chercher une autre équipe", annonçait il y a quelques semaines José Mourinho sur Rick Karsdorp en direct à la télévision après le match entre Sassuolo et l’AS Rome. Depuis, la relation entre le Néerlandais et la direction romaine s’est nettement dégradée. Aujourd’hui, le joueur ne s’est pas rendu à l’entraînement, c’est la deuxième séance qu’il manque depuis la reprise. Le club de l'AS Rome serait même prêt à lui infliger une amende de 30% de son salaire mensuel.

Rick Karsdorp est sur le départ et Pablo Longoria espère attirer le latéral à l’Olympique de Marseille. Selon les informations de Il Messaggero, la Juventus de Turin est prête à le récupérer en prêt pour donner à Massimiliano Allegri une alternative sur la droite. Le média italien précise que Feyenoord et Marseille sont également très intéressés par le joueur. Cependant, ce qui complique les choses pour les Phocéens, c'est son contrat qui expire en 2025, ce qui ne faciliterait que la voie à un prêt.

Un dossier à surveiller de près…

