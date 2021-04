OM : le Mercato de Longoria de Sampaoli réduit à néant par le RC Lens ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Pablo Longoria ne compte plus ses heures. Acharné de travail, le président de l’OM est au four et au moulin depuis qu’il a endossé le costume de remplaçant de Jacques-Henri Eyraud. C’est la raison pour laquelle il devrait officialiser d’ici peu l’arrivée d’un bras droit pour gérer les questions administratives et le laisser se consacrer au mercato. En ce sens, une qualification en coupes d’Europe semble être un requis indispensable pour attirer des recrues dignes de ce nom cet été.

Foi de Frédéric Piquionne. « Le pragmatisme est le maître-mot de l'OM. Marseille doit prendre des points jusqu'à la fin de la saison, en espérant récupérer une place en Coupe d'Europe, a expliqué l’ancien buteur de l’ASSE sur les ondes de RMC Sport. C'est quand même une priorité pour l'OM ! Après, la saison prochaine, il faudra repartir sur une page blanche. Si Longoria veut recruter de bons joueurs, il faudra être en Europe, sinon ce sera compliqué pour Sampaoli. »

L'OM est à trois points du RC Lens à la 5e place

Pour rappel, le RC Lens occupe pour l'instant la 5e place qualificative pour la Ligue Europa. L'OM est à 3 points tandis que le Stade Rennais revient fort à une petite unité derrière le club phocéen.