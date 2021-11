OM : le Mercato de Longoria validé par un ancien du LOSC

Zapping But! Football Club Lokomotiv Moscou, Rennes - OM : Les briefs d'avant match

Dimanche soir, sous la pluie battante, l'OM a arraché un précieux succès sur la pelouse du promu clermontois (1-0). Un but de Cengiz Ünder a suffi au bonheur de Phocéens qui enchaînent les semaines à deux matches depuis la fin de la trêve internationale. Grâce à ces trois points, ils sont remontés sur le podium du championnat et ont impressionné Ludovic Obraniak, qui a tenu à féliciter Pablo Longoria ainsi que Jorge Sampaoli pour la qualité de leur marché estival.

"Les Marseillais sont égaux à eux-mêmes, a déclaré l'ancien Lillois sur La Chaîne L'Equipe. Les grands gagnants de ce mercato estival, ce sont Pablo Longoria et Jorge Sampaoli, qui ont travaillé main dans la main. C'est rare qu'un directeur sportif à Marseille travaille avec son entraîneur. Ils ont doublé voire triplé les postes. Je ne pense pas que Clermont soit une faible équipe. C'est une équipe joueuse, mais Marseille tire le championnat vers le haut même si elle est déstructurée et qu'elle concède des occasions. J'ai l'impression que l'OM est toujours capable de marquer un but même en n'étant pas très bon. J'aime beaucoup (Cengiz) Ünder et (Arkadiusz) Milik. (Mattéo) Guendouzi, je n'étais pas fan du personnage mais contre Clermont, il était taille patron. Ils se sont trouvés une doublette de gardiens et c'est en train de fonctionner. Je vois l'équipe de l'OM surprendre beaucoup de monde par la manière dont elle aborde les matchs."