OM : le Mercato et la méthode Tudor interpellent les joueurs, ils sont déjà en panique !

Zapping But! Football Club OM- INFO BUT ! Un minot pourrait faciliter la venue de Veretout !

Les premiers pas d’Igor Tudor à l’OM ne se font pas dans un calme tout à fait olympien dans la cité phocéenne. Parachuté sur le banc il y a un peu plus d'une semaine en remplacement de Jorge Sampaoli, le technicien croate a vu partir son adjoint Mauro Camoranesi hier. Si le club phocéen assure que tout était prévu, la réalité de la Commanderie diffère quelque peu.

Selon L’Équipe, les rapports entre Tudor et Camoranesi ont rapidement été décrits comme tendus, sous les yeux de joueurs de l’OM parfois interloqués par la façon de parler du premier au second... Et ce ne serait pas le seul couac décelé par le vestiaire de l’OM.

« Son départ a forcément éveillé des interrogations, notamment chez les joueurs, étonnés de ce nouvel épisode dans un été déjà agité, affirme L’Équipe. Ils ont de plus en plus la sensation que tout flotte en interne entre des adjoints qui changent d’une semaine sur l’autre, des méthodes d’entraînement radicalement différentes de celles de Jorge Sampaoli et des recrues qui n’arrivent toujours pas. »