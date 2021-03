OM - Mercato : Longoria prépare une petite bombe au FC Barcelone

Zapping But! Football Club OM - OL : les dix dernières confrontations à la loupe

Les équipes alignées à l’OM changent, Boubacar Kamara restent. Pion essentiel d’André Villas-Boas depuis son arrivée à l’été 2019, le joueur formé au club phocéen est sans aucun doute son meilleur élément cette saison. Pour renflouer les finances de l’OM, Pablo Longoria entend le vendre grassement au mercato, avec un prix d’entrée fixée aux environs de 40 millions d’euros. Un premier prétendant semble alléché par cette affaire : le FC Barcelone.

Kamara vers le FC Barcelone au mercato ?

Selon le site espagnol Todo Fichajes - à prendre avec des pincettes - Kamara ne souhaite pas prolonger et aurait l'intention de quitter l’OM cet été, ce qui aurait poussé le club catalan à l’inscrire tout en haut de sa short list.

Le FC Barcelone, présidé depuis peu par Joan Laporta, entend dégraisser un maximum au mercato et pourrait renouveler une grande partie de son effectif vieillissant à un poste où Sergio Busquets ne donne plus tous les gages de sécurité passés. Par ricochet, l’avenir du crack de l’OM pourrait être lié au futur de Lionel Messi, ciblé par le PSG dans le même temps. La Juventus Turin et Manchester City sont aussi sur les rangs du Marseillais.