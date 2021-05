OM : le nouvel indice de taille de Payet sur son avenir

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Alors que l'Olympique de Marseille et Pablo Longoria sont au four et au moulin pour composer une équipe séduisante en vue de la saison prochaine, Dimitri Payet a tenu à mettre les points sur les i concernant son avenir. Dans une interview accordée au site officiel de l'OM, l'international français, qui a joué il y a deux semaines face à Strasbourg son 250ème match sous les couleurs phocéennes, a été très clair.

"Ça commence à chiffrer. 250 matchs, ça commence à devenir important dans un club. C'est ma 6, 7e ou 8e saison, je ne sais plus... Cela montre une stabilité, le nombre d'années où je suis resté au club pour arriver à ce chiffre-là. Je sais qu'aujourd'hui, je ne suis pas prêt de repartir, il me reste pas mal de belles années dans ce club. J'espère aller chercher le plus possible dans le classement des monuments de ce club. Décisif à 103 reprises en 250 matchs ? Cela fait plaisir que les chiffres puissent appuyer ma carrière ici et l'amour que je porte à ce club. C'est une petite récompense personnelle qui me touche énormément". Entre Payet et l'OM, l'histoire n'est donc pas encore terminée.