OM : le projet McCourt atomisé, une dernière surprise de Larguet avant Sampaoli ?

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Il ne faut pas chatouiller La Provence. En critiquant le rôle du quotidien régional dans la mauvaise passe de l’OM, Jacques-Henri Eyraud a provoqué un mini séisme à Marseille. Dans son édition du jour, La Provence réagit en effet sèchement à ses accusations. « Il est seul responsable de ses échecs, est-il déclaré en substance. De telles déclarations ne sont pas acceptables. Porter un regard critique est la vocation même d'un média. La Provence est fière de faire partie, par son ancrage dans la proximité, a vocation à participer à ce débat (...) En football comme ailleurs, il faut savoir rester bon joueur. Et surtout éviter la posture du mauvais perdant. »

« McCourt a foutu le cafard aux supporters de l'OM »

Non content de fusiller l’ancien président de l’OM, La Provence atomise le nouveau projet de Frank McCourt, qui n’a convaincu personne cette semaine malgré sa venue à Marseille. « McCourt s'est perdu en chemin, peut-on lire chez nos confrères. En quelques phrases, peu de mots et trop de non-réponses, le milliardaire américain a foutu le cafard aux supporters de l'OM. Incapable de préciser les moyens mis à disposition pour rendre le club compétitif, évasif sur l'évolution de son projet et de ses investissements, McCourt, inflexible en revanche sur les rumeurs de vente, a laissé les fidèles dans le brouillard. Reprenant un discours vieux de quatre ans et demi, sans les fameux "200M€", il n'est pas allé jusqu'à laisser perler des larmes comme au temps des Dodgers, quand il suppliait les fans de lui faire confiance et de l'excuser sur les dérives de sa vie privée. »

Luis Henrique titulaire en Coupe de France ?

La seule bonne nouvelle du jour pour l'OM pourrait venir de l’équipe de départ alignée par Nasser Larguet contre Canet en-Roussillon en 16es de finale de la Coupe de France (21h). Selon L’Équipe, Luis Henrique pourrait ainsi démarrer la rencontre aux côtés de Dario Benedetto et Saïf-Eddine Khaoui tandis que Christopher Rocchia pourrait être aligné dans le couloir gauche de la défense.