OM : le RC Lens a révélé une faille criante du Mercato

La tactique défensive de Sampaoli pas viable ? Très offensif, le coach argentin s’appuie depuis le début de la saison sur une défense à trois. Si l’OM a présenté de belles choses depuis le début de saison notamment en phase offensive, les nombreux buts encaissés et surtout les trois face à Lens ce week-end ont montré des failles criantes qu’a relevé le consultant d’RMC Sport, Jonathan McHardy.

« Le problème défensif sera récurrent cette saison, c’est le prix a payer pour avoir une équipe spectaculaire et qui donne à chaque fois des très bons matchs de L1. Mais je pense que ce match contre Lens, le gros problème a été au milieu de terrain. Fofana a pu tout faire, Gerson a été d’une discrétion évidente, proche de l’indigence. Je trouve que Guendouzi n’a pas été bon, c’est aussi le cas de William Saliba et de Luan Peres. Tout cela fait que Lens a marqué trois buts, et repart avec les trois points de la victoire. Ceci étant dit, le problème sur les côtés en défense sera récurrent ». (Propos retranscris par CoeurMarseillais).

Outre le milieu de terrain, les couloirs ne semblent pas occupés défensivement malgré les disponibilités de Jordan Amavi et Pol Lirola, ce dernier ayant un profil pour le moins offensif également. On imagine aisément que de telles réactions pourraient amener Sampaoli à revoir sa tactique ou alors rechercher des latéraux aux profils défensifs pour le prochain mercato. Affaire à suivre.