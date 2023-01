OM : le verdict est tombé pour Jonathan Clauss

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Revenu de la trêve imposée par la Coupe du monde avec une grosse envie de faire oublier ses dernières semaines difficiles, Jonathan Clauss a vu son élan brisé hier à Montpellier. Le latéral droit de l'OM était pourtant bien entré dans la partie, touchant même la barre sur un centre raté. Mais, touché aux adducteurs après un contact avec un Héraultais, il a été contraint de laisser sa place à Issa Kaboré.

Après la partie, Igor Tudor a révélé que son joueur s'était montré rassurant quant à sa blessure. Les examens effectués ce mardi le confirment. Selon RMC, Clauss ne souffrirait que d'une simple élongation aux adducteurs. Du repos suffira à le remettre sur pied. Mais la durée de ce repos n'a pas été dévoilée par le club ou par le média. On devrait en savoir plus d'ici deux ou trois jours. Clauss semble d'ores et déjà forfait pour le 32e de finale de Coupe de France contre Hyères ce samedi.