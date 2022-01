OM : son arrivée, son état physique, ses retrouvailles avec Guendouzi et Harit... les premiers mots de Kolasinac

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Son choix de rejoindre l'OM

"J'avais eu de très bonnes conversations avec Pablo Longoria avant. Je suivais le club car il y a d'anciens coéquipiers à moi. C'était une belle opportunité."

Son surnom "le tank"

"C'est peut-être par rapport à mon style de jeu. C'est un surnom qu'on a commencé à me donner en Bosnie. Je n'aime pas ce surnom. Je préfère qu'on m'appelle 'Kola'."

Son poste

"Je jouerai où le manager voudra me faire jouer, en défenseur central ou dans le couloir gauche."

Son état physique

"Je n'ai pas eu beaucoup de temps de jeu, je me suis blessé avec la Bosnie. J'ai travaillé avec un préparateur physique et un kiné depuis cinq semaines et je me sens prêt."

La durée de son contrat

"Mon contrat d'un an et demi ? C'était une décision conjointe, je pense surtout à bien finir la saison. Il faut aussi prendre en compte la situation sanitaire."

Ses retrouvailles avec Guendouzi et Harit

"Je les ai vus hier, j'étais très heureux de découvrir mes nouveaux coéquipiers. Et quand vous connaissez déjà des joueurs, c'est plus facile de s'intégrer."

🎙 Suivez en direct la présentation de @seadk6 en présence de 𝗣𝗮𝗯𝗹𝗼 𝗟𝗼𝗻𝗴𝗼𝗿𝗶𝗮 suivie de la conférence de presse avant #RCLOM avec 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 sur notre chaine @TwitchFR 📲 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 20, 2022