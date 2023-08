OM : deux nouvelles recrues attendues et encore plein de surprises pour la fin du Mercato !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Six. Voici le nombre de recrues qui ont déjà rejoint l’OM cet été : Ruben Blanco, Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia, Ismaïla Sarr, Ilimian Ndiaye et Pierre-Emerick Aubameyang. Selon L’Équipe, ce n’est pas fini puisque Pablo Longoria et Javier Ribalta espèrent encore recruter deux autres joueurs, un latéral polyvalent, capable de jouer des deux côtés, et peut-être un renfort offensif ; plutôt sur le côté gauche.



Le mercato anglais pourrait réserver des surprises

« Le mercato est ouvert pour un mois encore et il ne faut pas exclure des surprises, surtout quand le marché anglais se réveillera dans la dernière quinzaine d’août, comme toujours, poursuit le quotidien sportif. En attendant, Marcelino a d’ores et déjà diffusé ses principes de jeu, installé son système (en 4-2-3-1) et dessiné l’équipe qui pourrait débuter la saison. »

Un OM « Flambant neuf » en une du journal @lequipe de ce mercredi 2 août.

Disponible à partir de 00h30 dans votre kiosque : https://t.co/cKAfIJT6aJ pic.twitter.com/rw4wW75bIk — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 1, 2023

Podcast Men's Up Life