OM : Longoria a lutté jusqu’au bout, son petit protégé arrive à Marseille !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Daniel Riolo a récemment confié que Pablo Longoria était exténué. Et on peut le comprendre puisque celui qui a été parachuté à la présidence de l’OM en lieu et place de Jacques-Henri Eyraud en février 2021 a coiffé plusieurs casquettes depuis près d'un an et demi.

Pour se décharger de certaines missions, le dirigeant espagnol a ainsi pris l’habitude de compter sur David Friio au recrutement et, plus récemment, sur Javier Ribalta, nommé au poste de directeur du football samedi dernier. Place désormais à la formation avec l’arrivée Marco Otero au centre.

Ce formateur reconnu a trouvé un accord pour se libérer de son contrat avec le Valence CF, où il occupait les mêmes fonctions et où Longoria l’avait rencontré. Le fil ne s'est jamais rompu entre les deux hommes. Otero, qui a acté son départ du club espagnol sur Twitter, succèdera à Nasser Larguet, parti en fin de saison dernière, en raison de divergences de vue avec le direction de l’OM. Selon L’Équipe, l’officialisation de son arrivée n’est qu’une question de jours.

Pour résumer Le nouvel organigramme de l'OM devrait bientôt être complet. Après la nomination de Javier Ribalta au poste de directeur du football, Pablo Longoria doit officialiser celle de Marco Otero à la tête du centre de formation.

Bastien Aubert

Rédacteur